Санкт-Петербург, , 10:58 — REGNUM В Петербурге от COVID-19, согласно официальным данным, скончались еще пять человек. Об этом сообщает 18 мая федеральный оперативный штаб.

Пять новых летальных случаев подтвердили за последние сутки. Когда именно наступили смерти, не сообщается. Как правило, комиссии, которая определяет COVID-19 как основную причину гибели пациентов, требуется на работу более полутора недель.

Накануне также сообщалось о пяти жертвах болезни, смерть которых наступила во второй половине апреля.

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Всего за сутки в России подтвердили еще 91 летальный исход. За весь период в стране от COVID-19 скончались 2 тыс. 722 человека, утверждают власти.

За сутки в Петербурге вирус подтвердили еще у 425 граждан, общее число заражений по региону за время пандемии — 10 тыс. 887, по стране — 290 тыс. 678.

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