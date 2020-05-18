Москва, , 10:50 — REGNUM Чтобы обсуждать более точные данные об умерших от COVID-19, нужно дождаться статистики, которая выйдет в конце мая. Тогда будут более точные цифры. Но в принципе, я думаю, что российская статистика верная, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный внештатный патологоанатом Минздрава России Георгий Франк.

«В России медицинские свидетельства (заключения) о смерти фиксируются в ЗАГСах. Поэтому сведения абсолютно верные.

Тут, самое главное, надо отличать смерть «от» и смерть «при». Это значит, что у человека может быть COVID-19, а умер он от другой причины, например, от инсульта, от рака, от инфаркта, от перитонита и т. д.

То есть от других причин, не связанных с COVID-19, но при этом COVID-19 у него есть. Надо отличать эти две ситуации, это принципиальная вещь.

В США проводят не все вскрытия умерших людей. В этом случае результаты статистики под вопросом. В России же еще с советских времён жесткие правила по вскрытиям, поэтому, думаю, что статистика правильная», — высказал своё мнение эксперт.

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