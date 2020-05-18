Красноярск, , 10:48 — REGNUM За минувшие сутки в Красноярском крае подтверждено 107 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 18 мая в региональном оперштабе.

Таким образом, всего в Красноярском крае по состоянию на 18 мая коронавирус выявлен у 1872 человек.

543 человека вылечились (плюс один за сутки). За весь период в регионе скончались 18 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, случаи заражения SARS-CoV-2 зарегистрированы в 44 муниципальных образованиях Красноярского края.

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