Москва, 18 мая 2020, 10:47 — REGNUM За минувшие сутки в России подтверждено тестами 8926 случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 мая сообщили в московском оперштабе.
Новые случаи выявлены в 81 субъекте РФ. За сутки 91 пациент с коронавирусом умер.
Наибольшее число новых случаев выявлено в Москве — 3238. Далее следуют Подмосковье — 921, Петербург — 425, Нижегородская область — 279, Свердловская область — 130, Саратовская область — 117, Брянская область — 115, Калужская область — 109, Красноярский край — 107, Ульяновская область — 106.
Всего в России выявили 290 678 случаев заражения коронавирусом. Умерли 2722 человека.