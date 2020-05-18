Москва, , 10:47 — REGNUM Компания «СМУ ТеплоГаз» из Санкт-Петербурга создала на базе грузовика УАЗ «Профи» новую модификацию — небольшую машину для транспортировки сжиженного газа. Об этом сообщается на сайте петербургского производителя.

Производители установили на шасси автомобиля цилиндрическую ёмкость для хранения сжатого газа. Объём бака равен 2200 л. Для заправки к баку прикреплён 50-метровый шланг с заправочным пистолетом.

Топливо подаётся в шланг из ёмкости с помощью гидравлического насоса. Кроме того, минигазовоз оснащён счётчиком и всем необходимым, чтобы немедленно приступить к заправке бытовых резервуаров или небольших автомобильных заправочных станций.

Отмечается, что новая модификация УАЗа сертифицирована по стандарту ДОПОГ (перевозка опасных грузов) и имеет тахограф, ограничитель скорости, а также световые маячки и отличительную маркировку.

Напомним, Ульяновский автозавод в мае 2020 года планирует собрать 2800 машин.

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