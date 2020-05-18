Санкт-Петербург, , 10:49 — REGNUM За прошедшие сутки в Петербурге коронавирус подтвердили еще у 425 человек. Об этом сообщает 18 мая федеральный оперативный штаб.

Таким образом, за все время пандемии в Северной столице официально выявили 10 тыс. 887 случаев заражения.

Предыдущий суточный показатель выявленных носителей составлял 451 случай.

За сутки выздоровели 34 петербуржца, общее количество переболевших достигло 2209 человек за всё время.

По всей России за сутки обнаружили 8 тыс. 926 носителей в 81 регионе, доведя общее число заражений до 290 тыс. 678.

Добавим, за сутки в Петербурге проверили на коронавирус около 2,7 тыс. человек, что в четыре раза меньше рекордных для региона показателей по тестированию за сутки.

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