Владивосток, , 10:58 — REGNUM Минвостокразвития отправило 160 сотрудников на удалённую работу в условиях распространения коронавирусной инфекции.

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"На дистанционный режим работы переведено 160 сотрудников министерства — это максимально возможное число. Оставшиеся на рабочих местах 38 человек — это только московский офис, они проходят тест на коронавирус», — сказал РИА Новости министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Как сообщало ИА REGNUM, работающие граждане России чаще высказывают отрицательное отношение к удалённому режиму работы (61%), чем положительное (36%). Таковы данные опроса ВЦИОМ и ООО «Социал Бизнес Групп» (SBG).