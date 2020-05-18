Ростов-на-Дону, , 10:41 — REGNUM В Ростовской области за сутки тест на SARS-CoV-2 подтверждён ещё у 87 человек. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией 18 мая.

Включая обновлённые данные статистики, общее число выявленных на Дону случаев заражения коронавирусом достигло 2 тыс. 514 человек.

ИА REGNUM напоминает, что, по данным на 17 мая, в стационарах находились более 400 пациентов, 797 жителей региона выздоровели. Остальные проходят лечение амбулаторно.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области за сутки скончались еще три пациента с SARS-CoV-2