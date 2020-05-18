Сеул, , 10:45 — REGNUM Из Южно-Африканской Республики (ЮАР) в Южную Корею вернутся более 10 человек. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в ЮАР.

По их словам, 17 мая в 9:30 по местному времени специальный рейс катарской авиакомпании Qatar Airways с 18 гражданами Южной Кореи вылетел из аэропорта Йоханнесбурга в Доху (Катар).

Отмечается, что по прилёту в Катар сограждане пересядут на другой рейс и прибудут в международный аэропорт Инчхон 18 мая в 16:55 по местному времени.

Напомним, что 12 мая катарская авиакомпания Qatar Airways доставила из ЮАР в Южную Корею более 50 человек, а 20 мая — из ЮАР, Эсватини и Лесото более 70 человек.

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