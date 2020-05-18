Хабаровск, , 10:55 — REGNUM Долгожданное потепление ожидается в Хабаровском крае на начавшейся неделе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Дальневосточном Гидрометеоцентре.

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Циклон, который на прошлой неделе заставил хабаровчан закутаться в тёплые куртки и шарфы, пришедший со стороны Охотского моря, покидает регион. Направление воздушных масс меняется. Со среды, 20 мая, начнётся значительное потепление.

В южных и центральных районах ожидается повышение температуры до +23 — +24 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, не летняя погода сегодня, 18 мая, в Москве. Там днём ожидается не выше +12 градусов, погода будет облачной, ожидаются осадки.