Москва, , 10:41 — REGNUM Власти Москвы могут расширить список отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

«Мы готовы прорабатывать новые механизмы поддержки. Ваши предложения о расширении числа пострадавших отраслей, в том числе предложение о включении в их число частной медицины, мы рассмотрим в ближайшее время», — цитирует пресс-служба заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил разработать список отраслей, которые наиболее пострадали от пандемии коронавируса в России.