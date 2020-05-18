Сухум, , 10:42 — REGNUM Заметку в соцсети от возмущенного пациента, заразившегося коронавирусом, 17 мая прокомментировала пресс-служба минздрава Абхазии.

Ранее в соцсети Facebook пользователь, назвавшийся Александром Цвейбой, написал, что он со своим отцом и сестрой обратился в Гудаутскую больницу 12 мая в связи с ухудшением здоровья. У них взяли тест на коронавирус.

«На следующий вечер мне сказали, что у меня подтвердился COVID-19, у отца и сестры результаты отрицательные. Передали только на словах, никаких справок, бумаг, подтверждающих, что у меня коронавирус, не дали», — сообщил Цвейба.

Он выразил возмущение тем, что вместе с ним в палате положили сестру, так как есть риск заражения сестры коронавирусом. Также Цвейба напасал, что лечение не помогает, а у его сестры от лекарств болят голова и живот. Он предположил, что их ухудшение здоровья связано с аллергией, а не коронавирусом.

В минздраве Абхазии назвали опубликованную информацию «недостоверной». Размещение девочки в палате с братом объяснили тем, что у нее выявили пневмонию.

«Стационирование девочки было вызвано прямым подозрением на наличии у неё коронавирусной инфекции, так как она находилась в непосредственном контакте с ковид-позитивным братом, а вскоре у неё была подтверждена пневмония», — говорится в сообщении ведомства.

Также в минздраве сообщили, что поведение пациента может вынудить их опубликовать снимки и результаты его исследований с публикацией личных данных.

Стоит отметить, что в Абхазии коронавирус выявлен у 20 человек. В стационаре с этим диагнозом находятся 17 пациентов.

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