Екатеринбург, , 10:42 — REGNUM В Берёзовском, Верхней Пышме и Екатеринбурге стартовал первый этап гидравлических испытаний. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании.

Первая стадия опрессовок продлится с 18 по 21 мая 2020 года. Температура горячей воды понижена до плюс 40 градусов по Цельсию. Ранее сообщалось, что воду отключать не будут, если это не потребуется для устранения аварий.

Если в период испытаний образуются утечки, горожан просят сообщить об этом коммунальщикам.

Как сообщало ИА REGNUM, второй этап опрессовок пройдет с 29 июня по 2 июля, третий — с 3 по 6 августа

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