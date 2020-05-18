Москва, 18 мая 2020, 10:38 — REGNUM В России за сутки выявлено 8926 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
От болезней, вызванных коронавирусом, скончались 2722 пациента, выздоровели — 70 209 человек.
Всего в России выявлено 290 678 случаев заражения, проведено более 7,1 млн тестов.
Как сообщало ИА REGNUM, всего в мире выявлено более 4,7 млн случаев заражения коронавирусом. На первом месте по числу выявленных случаев заражения находятся США — 1,48 млн. Далее идут Россия (290 тыс.), Великобритания (244 тыс.), Бразилия (241 тыс.), Испания (230 тыс.), и Италия (225 тыс.).
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