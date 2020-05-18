Прага, , 10:38 — REGNUM Международные авиационные рейсы, которые были приостановлены в марте текущего года из-за пандемии коронавируса, снова начала авиакомпания Czech Airlines — CSA. Об этом 18 мая рассказала журналистам официальный представитель авиаперевозчика Владимира Дуфкова.

«С понедельника возобновляются регулярные полеты по маршрутам, связывающим Прагу с Парижем, Амстердамом и Франкфуртом-на-Майне», — заявила представитель.

Также она рассказала, что с 21 мая будут возобновлены рейсы в Стокгольм, с 24 мая — в Киев, а с 25 мая — в Бухарест и Одессу.

При этом не сообщается, когда снова начнется авиационное сообщение Праги с городами России.

«В период всего полета пассажиры и экипаж обязаны предохранять органы дыхания медицинскими масками, а во время посадки и выхода с борта соблюдать социальную дистанцию в два метра друг от друга», — также подчеркнула Дуфкова.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что занятия во всех таиландских школах, которые ранее были переведены на дистанционный формат из-за пандемии коронавируса, будут возобновлены с 1 июля текущего года, и в этот же день образовательные учреждения будут открыты.