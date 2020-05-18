Санкт-Петербург, , 10:45 — REGNUM Приблизился ли Санкт-Петербург к пику пандемии или нет, станет понятно в третьей декаде мая. Но уже сейчас у медиков складывается ощущение, что город подошел к его порогу. Об этом в интервью «КП-СПб» заявил глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространения коронавируса в Санкт-Петербурге Евгений Шляхто.

По словам специалиста, 17 мая число заболевших было меньше, чем сутками ранее, хотя 16 мая отмечался всплеск, который специалисты связывают с майскими праздниками и массовыми прогулками на 9 мая.

«Безусловно, то, что мы видим 17 мая — оптимистично. Но чтобы говорить об остановке роста, нужно смотреть динамику за четырех-пяти дней. Поэтому давайте еще предстоящую неделю последим за ситуацией. Есть ощущение, что мы где-то близко к потолку», — отметил Шляхто.

Кроме того, специалист отметил, что строить догадки по ситуации в городе ориентируясь только на общие цифры по заболеваемости, не стоит. Это связано с тем, что больше половины инфицированных в Санкт-Петербурге находятся дома и госпитализация им не требуется.

«Как станет теплее, выглянет солнце, ситуация улучшится. Мы подходим к плато, но еще, я думаю, не подошли. Когда число поступлений в больницу будет равняться выписке, мы сможем спокойно смотреть вперед. И после этого начнется послабление мер изоляции. До 30 мая послаблений, скорее всего, не будет», — пояснил специалист.

По данным на 18 мая, в Петербурге зарегистрировано 10 887 случаев инфекции, в том числе 425 — за последние сутки. Скончалось за всё время 90 человек, выздоровело 2209 человек.

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