Брянск, , 10:37 — REGNUM Дополнительные выплаты всем бригадам скорой помощи установили по решению губернатора Брянской области Александра Богомаза. Медики получат стимулирующие доплаты за работу в условиях пандемии коронавируса, сообщает региональный оперативный штаб.

В Брянской области для работы с пациентами с коронавирусной инфекцией была определена 131 бригада скорой помощи. Однако не всегда сразу известно, какого именно пациента доставляет скорая в больницу. Поэтому по предложению главы региона, было принято решение выплатить стимулирующие доплаты всем работникам скорой помощи: врачи получат дополнительно по 30 тысяч рублей, фельдшеры и медсестры по 15 тысяч рублей, фельдшеры (медицинские сестры) по приёму вызовов и передаче их выездным бригадам — 15 тысяч рублей, водители скорой помощи — 10 тысяч рублей.

Средства будут выплачены из областного бюджета.