Воронеж, , 10:33 — REGNUM Дежурные группы в детских садах Воронежа всё-таки заработают, соответствующее поручение дал губернатор Александр Гусев, сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области 18 мая.

Процесс запуска дежурных групп начнётся с 19 мая. При этом пока в мэрии не уточняют, сколько будет таких дежурных групп и в каких детсадах откроются.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на постепенное снятие ограничений и начало работы большей части предприятий и учреждений (на работу вышли около 83% жителей региона), жители областного центра с детьми-дошкольниками оказались в сложном положении — выяснилось, что в Воронеже дежурные группы в детсадах не работают.

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