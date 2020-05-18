Павлодар, Казахстан, , 10:33 — REGNUM Полиция в Павлодаре задержала двух человек по подозрению в мошенничестве, сообщили 18 мая в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

По версии следствия, подозреваемые размещали в сети интернет объявления о продаже автозапчастей по низким ценам. Покупатели вносили полную предоплату товара, а «продавцы» якобы отправляли детали курьерской службой.

Банковские карты, на которые перечислялись средства, были оформлены на третьих лиц. Отсутствие товара мошенники объясняли плохой работой курьеров, после чего отключали телефоны.

Один из подозреваемых помещен в следственный изолятор. От противоправных действий мошенников пострадали десять человек, которые перевели суммы от 40 до 100 тыс. тенге ($95,6−239).

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