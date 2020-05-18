Иерусалим, , 10:47 — REGNUM Суд Израиля вынес обвинительный приговор еврейскому поселенцу, проживавшего на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан за убийство палестинской семьи. Об этом 18 мая сообщает Reuters.

По данным следствия, в 2015 году 25-летний Амирам Бен-Улиэль поджог палестинский дом в деревне Дума, в результате чего погибла супружеская пара и их ребенок.

Мужчина был осужден окружным судом города Лод.

По словам обвиненного, признательные показания в поджоге его вынудили сделать сотрудники правопорядка, применявшие к нему пытки, поэтому он намерен оспорить решение в Верховном суде страны. Если ему этого сделать не удастся, то оставшуюся часть жизни он проведет в тюрьме.