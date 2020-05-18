Махачкала, , 10:36 — REGNUM Дагестанские медики, работающие с пациентами с коронавирусной инфекцией, получат положенные стимулирующие выплаты за апрель до 19 мая. Доплаты будут начислены за сам факт работы, без учета отработанного времени, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе минздрава республики.

Напомним, правительство РФ новым постановлением от 15 мая исключило подсчет фактически отработанного времени при предоставлении медикам федеральных выплат за борьбу с коронавирусной инфекцией. Согласно документу, доплаты должны рассчитываться исходя из самого факта работы с зараженными пациентами, без привязки ко времени.

«Все медицинские работники получат не выплаченные им надбавки. Джамалудин Гаджиибрагимов [министр здравоохранения Дагестана] поручил главным врачам в кратчайшие сроки заключить с медработниками новое соглашение и выплатить им стимулирующие в полном объеме до 18:00, 18 мая 2020 года», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минздраве Дагестана заверили, что медработники республики получат стимулирующие выплаты не позднее 15 мая. При этом отмечалось. что суммы доплат будут отличаться в зависимости от фактического отработанного каждым сотрудником времени с применением региональных коэффициентов.

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