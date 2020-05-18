Владикавказ, , 10:32 — REGNUM В Северной Осетии написал заявление об освобождении от должности Сергей Кануков, исполняющий обязанности главного врача клинической больницы скорой помощи, в которой проходят лечение больные с COVID-19.

В минздраве подтвердили эту информацию, однако глава ведомства отметил, что пока заявление не подписано и комментировать событие будут позже, после того, как разберутся в ситуации, пишет Gradus Pro.

Причиной решения главврача об отставке стали невыплаты в полном объеме положенных медикам стимулирующих доплат за работу с пациентами, заразившимися коронавирусной инфекцией, пишет «15-й регион». Накануне состоялся разговор об этой ситуации между Кануковым и главой республики Вячеславом Битаровым, который «жестко потребовал от главврача решить вопрос с выплатами федерального и республиканского значения части сотрудников станции скорой помощи», сообщает портал.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее водители станции скорой помощи в Северной Осетии пожаловались на невыплату обещанных надбавок, положенных им за сложные условия работы в связи с распространением коронавируса. По их обращению была организована проверка прокуратуры, а министр здравоохранения пообещал все положенные начисления произвести по ее итогам.