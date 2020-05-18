Симферополь, 18 мая 2020, 10:35 — REGNUM За сутки в Крыму скончались три пациента с коронавирусом, ещё четыре человека находятся в тяжёлом состоянии. Об этом 18 мая на заседании оперативного штаба сообщила вице-премьер — министр труда и соцзащиты Елена Романовская.
По её словам, четыре пациента находятся в тяжёлом состоянии, три из них — на кислородной поддержке.
Как сообщало ИА REGNUM, за сутки у 13 жителей Крыма подтвердили положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию. Таким образом, в республике подтверждено 294 положительных теста на новую инфекцию, 104 человека выписаны с выздоровлением, 181 — продолжают лечение. 18 мая в РК сняли режим самоизоляции граждан, заменив требование оставаться дома на рекомендацию.
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