Симферополь, , 10:35 — REGNUM За сутки в Крыму скончались три пациента с коронавирусом, ещё четыре человека находятся в тяжёлом состоянии. Об этом 18 мая на заседании оперативного штаба сообщила вице-премьер — министр труда и соцзащиты Елена Романовская.

«К сожалению, за истекшие сутки у нас трое умерших. И всего девять человек умерших (из числа) заболевших с коронавирусной инфекцией», — отметила чиновница.

По её словам, четыре пациента находятся в тяжёлом состоянии, три из них — на кислородной поддержке.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки у 13 жителей Крыма подтвердили положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию. Таким образом, в республике подтверждено 294 положительных теста на новую инфекцию, 104 человека выписаны с выздоровлением, 181 — продолжают лечение. 18 мая в РК сняли режим самоизоляции граждан, заменив требование оставаться дома на рекомендацию.

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