Мадрид, , 10:25 — REGNUM Уже с сегодняшнего дня, 18 мая, в Испании большая часть населения — 33 миллиона человек — перейдут к новому этапу ослабления ограничительных мер, введённых из-за пандемии коронавирусной инфекции. Так, в частности, жителям королевства будет разрешено встречаться с друзьями и родными, которые проживают в одной провинции, однако не собираться группами более десяти человек и в обязательном порядке соблюдать меры социальной дистанции. Об этом сообщает испанская газета El País.

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Кроме того, частично могут возобновить свою деятельность спортивные и научные центры, университетские лаборатории и музеи, начнут выдавать книги библиотеки. Откроются торговые точки площадью до 400 кв. метров. Однако одновременное посещение будет ограничено.

Добавим, что региональным правительством предусмотрен четырёхэтапный план выхода из режима ограничительных мер. Он будет вводиться асимметрично, в зависимости от эпидемиологических показателей на уровне провинций. Уже с 11 мая около половины испанцев перешли из нулевой фазы в первую фазу снятия ограничений.

При этом власти посчитали, что из «соображений благоразумия» Мадрид, Барселона и часть автономного сообщества Кастилия-и-Леон должна ещё как минимум на неделю остаться на нулевой фазе.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 17 мая в Испании число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 231 тысячу. При этом вылечившимися из них признаны более 146 тыс. человек.

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