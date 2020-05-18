Прага, , 10:12 — REGNUM Общее количество выявленных случаев заражения новым коронавирусом на территории Чехии за минувшие сутки возросло на 20 и теперь составляет 8475. Об этом 18 мая сообщает чешский минздрав.

Также сообщается, что за это же время число летальных случаев от COVID-19 в стране выросло до 298 человек, а число вылечившихся — до 5468 пациентов.

При этом уточняется, что в настоящее время в больницах находятся 199 больных с новым заболеванием и что общее число проведенных в стране тестов на коронавирус составляет 356 515.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Дауден заявил, что Лондон и Париж все еще ведут переговоры по вопросу об избавлении граждан Франции, въезжающих на территории королевства, от обязательного карантина.