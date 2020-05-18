Тбилиси, , 10:15 — REGNUM Строгий карантин по коронавирусу снят в Марнеульском муниципалитете Грузии с 18 мая. Об этом сообщает агентство Report.

По данным журналистов, контрольно-пропускной пункт перед городом был демонтирован в течение прошедшей ночи. Свободное движение возобновилось с 6 утра по местному времени (5:00 мск).

Напомним, строгий карантин в Грузии впервые был введен 23 марта в соседних муниципалитетах Марнеули и Болниси. Это было сделано в связи подозрением на формирование очага заражения коронавирусом. В результате массового медицинского обследования в этом районе было выявлено почти 30% инфицированных SARS-CoV-2 от общих показателей по стране.

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