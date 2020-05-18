Москва, , 10:01 — REGNUM Российские учёные придумали способ, как проводить диагностику коронавируса массово. Для этого можно использовать прибор, анализирующий органические соединения дыхания человека. Такую методику проведения тестирование большого количества людей с помощью отечественных газоанализаторов предложили специалисты новосибирского Института автоматики и электрометрии Сибирского отделения РАН.

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Как пояснила ответственный секретарь рабочей группы при СО РАН по преодолению новой коронавирусной инфекции Ольга Дорохова, слова которой приводит ТАСС, анализ летучих органических соединений дыхания человека позволяет определять наличие тех или иных веществ в организме человека. Однако в клинической диагностике такие методы использовать сложно, так как необходимы высокоточные приборы, применяемые в научных лабораториях, отметила специалист. Но и эти трудности уже преодолены.

«В Институте автоматики и электрометрии СО РАН совместно с промышленным партнером — компанией ООО «Сайнтификкоин» — создан отечественный газоанализатор, позволяющий преодолеть существующий технологический барьер для перехода методики в массовое использование», — добавила Дорохова.

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Она отметила, что этот аппарат делает возможным применение массовой диагностики в местах большого скопления людей — аэропортах, вокзалах, магазинах.

Как сообщало иа, на сегодняшний день в России, по данным Роспотребнадзора, проведено свыше 7,1 млн тестов на выявление коронавируса. Под наблюдением врачей находятся 264 тысячи человек с подозрением на COVID-19.

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