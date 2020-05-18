Холмск, Сахалинская область, , 10:08 — REGNUM Генеральный директор крупнейшей транспортной артерии Сахалина — ПАО «Холмский морской торговый порт» — дисквалифицирован по решению суда на полгода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

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Гендиректору порта неоднократно вносились предостережения о недопустимости нарушения действующего российского законодательства. В частности, транспортная прокуратура Сахалина установила, что порт незаконно отказывает в выдаче пропусков, навязывает работающим в порту организациям прочие незаконные требования.

Поскольку руководство порта не выполнило требования прокуратуры добровольно, прокурор обратился с иском в суд. Суд принял решение о дисквалификации генерального директора на 6 месяцев. Он также оштрафован на 3 тыс. рублей. Ещё четыре административных дела в отношении руководства порта находятся на рассмотрении в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года дирекция порта Холмск поставила Сахалин на грань транспортного коллапса, взвинтив тарифы на услуги порта и перекрыв взъезд в морскую гавань всем видам транспорта бетонными блоками.