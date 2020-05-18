Кострома, , 09:47 — REGNUM Костромские врачи и медицинские работники, работающие с больными COVID-19, получат дополнительные выплаты к ранее выданным. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона. Средства будут доначислены до сумм, соответствующим не фактически отработанному времени с заражённым, как это было установлено постановлением ранее, а до фиксированной установленной суммы по факту работы с инфицированными.

Врач Бригадиров Евгений. Фрагмент портрета

«В соответствии с внесёнными сегодня изменениями в постановление Правительства №484, Костромская область начала перерасчёты медикам, работавшим с коронавирусными больными. Врачи получат доплаты в течение двух дней», — говорится в сообщении администрации.

Напомним, ранее размерами «коронавирусных» надбавок возмущались медики в Буйском районе и водители скорой помощи в Костроме. В Макарьевской районной больнице фельдшерам и водителям и вовсе, отказали в допвыплатах.

15 мая, в ходе видеоконференции президент России Владимир Путин отчитал российских чиновников за методику начисления стимулирующих надбавок.

«Послушайте меня, послушайте внимательно: мы договорились, и было чётко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие‑то часы, минуты и так далее», — заявил президент.

Как пообещала заместитель губернатора Ольга Ерёмина, средства будут доначислены каждому, кто работал с заболевшими в регионе. Рассчитывать на это могут более 320 врачей и медицинских работников скорой помощи и стационаров больниц здравоохранения Костромской области.

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