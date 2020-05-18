Бангкок, , 09:46 — REGNUM Число новых выявленных случаев заражения коронавирусом на территории Таиланда за прошедшие сутки составляет 3 человека. Об этом 18 мая рассказал на пресс-брифинге в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.

«Сегодня в Таиланде зарегистрированы 3 новых случая заражения», — заявил пресс-секретарь и добавил, что за этот же период не было зарегистрировано ни одного летального исхода от нового заболевания.

Также он рассказал, что все трое инфицированных — таиландские граждане, двое из которых — мужчина 59 лет и женщина 29 лет — государственные служащие из Бангкока и одна 27-летняя женщина с острова Пхукет, которая зараженная прибыла на территорию провинции Прачинбури.

При этом он уточнил, что теперь общее число инфицированных SARS-CoV-2 в стране составляет 3 031 случай при 56 умерших и 2 857 выздоровевших.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что количество новых выявленных случаев инфицирования коронавирусом на территории Германии за минувшие сутки составляет 342 человека.