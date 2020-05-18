Тбилиси, , 09:47 — REGNUM Шесть новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 были выявлены в Грузии за минувшие сутки. Об этом сообщается 18 мая на сайте Stopcov.ge.

По официальной информации, число зараженных SARS-CoV-2 в Грузии достигло 701. Кроме этого, учтены три грузинских гражданина, которые вернулись в страну с диагнозом «коронавирус» из-за границы.

В стране также на семь человек выросло количество тех, кто победил коронавирус, теперь их 432. Всего скончались 12 заболевших COVID-19. На карантине находятся 3890 человек, госпитализированы — 357.

Напомним, с 18 мая в Грузии при выполнении ряда условий эпидемиологической безопасности могут возобновить работу салоны красоты и центры эстетикой медицины. Также с этого дня можно сдавать экзамены на получение водительского удостоверения, возобновлена выдача государственных номеров на автомобили.

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