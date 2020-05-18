Екатеринбург, , 09:47 — REGNUM У семи работников скорой медицинской помощи Екатеринбурга обнаружили коронавирус. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в региональном оперштабе.

«Регулярные плановые тестирования медработников позволили в разное время за последние дни выявить семь случаев заражения среди сотрудников подстанции № 3 скорой медицинской помощи Екатеринбурга», — сообщили в структуре.

Заразившиеся были моментально изолированы. Контактировавшие с ними лица уже определены и помещены под наблюдение медиков. Несмотря на инцидент, подстанция № 3 продолжает функционировать в штатном режиме, в её бригадах работают 110 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вспышка коронавируса произошла в больнице Ревды (Свердловская область). Там вирус выявили у 14 медиков.