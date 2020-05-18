Москва, , 09:38 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил жителей России с Международным днем музеев.

«Вы многое делаете для сохранения духовного, культурного и исторического наследия России. Заботитесь о приобщении все большего числа людей к миру искусства, воспитании и просвещении молодежи», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

Он отметил оперативный отклик на запросы граждан — музеи осваивают новые формы работы, в том числе с помощью передовых технологий.

Также спикер Госдумы отметил реализацию музеями современных проектов, они востребованы в обществе и представляют для многих большой интерес.

«Желаю всем сотрудникам музеев успехов в работе, благополучия и всего самого доброго», — сказал Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ежегодно 18 мая отмечается Международный день музеев. Решение об учреждении праздника было принято по инициативе советской делегации на XI Генеральной конференции Международного совета музеев (International Council of Museums, ИКОМ), проходившей в Москве и Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург) в мае 1977 года.