Нерюнгри, Якутия, , 09:47 — REGNUM В Нерюнгри в Якутии водитель скорой помощи заявил, что не получил положенных выплат за работу в условиях коронавируса. Свои слова он подкрепил расчётными листами.

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Мужчина работает водителем скорой в Нерюнгринской центральной районной больнице.

«Отработав в апреле 2020 г. норму рабочего времени в составе выездных бригад скорой медицинской помощи по основной ставке 113,4 часа и сверхурочно по той же должности по внутреннему совместительству 58,6 часа, я не получил никаких выплат, назначенных президентом РФ и Правительством РФ. Мне не были выплачены по состоянию на 17 мая положенные 25 тысяч рублей. Начисление зарплаты за апрель было такое же, как и за предыдущие месяцы», — написал водитель в Instagram.

Мужчина написал, что в апреле перевозил лиц с подозрением на коронавирус в обсерватор, возил врачей и медперсонал инфекционного отделения больницы, лечащих заражённых SARS-CoV-2 в обсерватор.

После этого у него взяли тест на коронавирус и поместили в обсерватор.

«Нарушения в оплате назначенных президентом выплат коснулись в разной степени всех сотрудников станции скорой медицинской помощи. Прошу рассмотреть данное заявление на предмет нарушения (преступления) в отношении меня и других сотрудников станции и принять меры по выплатам нам причитающихся сумм», — добавил водитель.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье врачи, работающие с коронавирусными пациентами, получили по 350 тыс. рублей.⠀