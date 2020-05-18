Москва, , 09:51 — REGNUM Власти примерно половины российских регионов намерены запретить продажу спиртного в заведениях общепита с залом обслуживания менее 50 кв. м., расположенных в жилых домах. Об этом пишет 18 мая «Коммерсантъ» со ссылкой на председателя комитета по производству пивоваренной продукции и напитков брожения «Опоры России» Алексея Небольсина.

Соответствующие законопроекты уже приняты в первом чтении в некоторых регионах, в их числе Московская и Брянская области и Севастополь. Ограничения в этих и других регионах могут быть введены до конца мая, полагает Небольсин.

По его словам, под ограничения могут попасть полноценные рестораны с общей площадью около 120 квадратных метров с учетом кухни, склада и прочих помещений. Торговать алкоголем, по данным «Опоры России», вправе до 30 тыс. ресторанов, кафе и баров в жилых домах. Продажа алкоголя даёт таким заведениям до 50% выручки, а значит, ограничения могут сделать их работу нерентабельной.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая в России начал действовать федеральный закон о запрете продажи алкоголя в кафе, ресторанах и барах, расположенных в жилых домах и имеющих площадь зала не более 20 кв. м.

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