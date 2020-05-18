Омск, , 09:35 — REGNUM С 6 по 15 мая на территории деятельности Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) наблюдалась аномальная жара. Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, в отдельных районах среднесуточная температура воздуха была выше климатической нормы на 10−17 °С.

Температурные рекорды побиты в Омске. 11 мая в областной столице максимальная температура воздуха повысилась до +29,6 °С, предыдущий показатель +29,5 °С был зафиксирован в 1962 году. 13 мая 2020 года столбики термометров в Омске поднялись до +32,3 °С, предыдущий показатель +31,5 °С наблюдался в 1962 году.

14 мая в Омске повторился абсолютный максимум температуры в +32 °С, наблюдавшийся в 1965 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске, по данным Западно-Сибирского гидрометцентра, с 18 по 20 мая ожидается жаркая погода до +29 °С.

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