Тбилиси, , 09:38 — REGNUM В Грузии началась подготовка торговых центров к возобновлению работы при соблюдении эпидемиологической безопасности по коронавирусу. Об этом 17 мая в эфире Общественного телевидения рассказал глава департамента инспектирования условий труда минздрава Грузии Бека Перадзе.

«Мы ожидаем, что завтра документ будет утвержден, и вскоре они получат право на работу», — сказал чиновник.

Перадзе отметил, что решается вопрос о количестве людей, которые должны быть допущены в торговый центр. Также предполагается, что там будут проводить дезинфекцию каждые два часа и улучшат вентиляционные системы. Возможно, станут применять тепловизоры.

Напомним, в Грузии начали постепенно снимать карантинные ограничения с 27 апреля. Ранее было разрешено возобновить работу всем производственным предприятиям, сельскохозяйственным рынкам и непродовольственным магазинам, которые не продают одежду или обувь.

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