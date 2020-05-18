Ташкент, , 09:33 — REGNUM Медики в Узбекистане выявили девять новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 18 мая в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Два случая из девяти обнаружены у пассажиров чартерного рейса, прибывшего из ОАЭ. Еще один пациент — это водитель международного грузового транспорта, а остальные — лица, находящиеся на карантине.

По состоянию на 18 мая общее число выявленных случаев достигло 2762. Выздоровели 2247 человек. Таким образом, вылечились уже 81,3% пациентов с коронавирусом, скончались 12 человек, зараженных коронавирусом.

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