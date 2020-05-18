Грозный, , 09:32 — REGNUM На Северном Кавказе в ближайшие сутки, 18 мая, ожидается нестабильная погода с ливнями, градом и ветром. В двух республиках — Северной Осетии и Кабардино-Балкарии — возможны ЧС, связанные с нарушениями работы объектов энергетики, связи, ЖКХ, жизнеобеспечения населения и всех видов транспорта, предупредили в МЧС РФ.

Так, по прогнозам Гидрометцентра, в этих двух субъектах ожидаются сильные дожди, ливни с грозами и градом, а также шквалистое усиление ветра в Северной Осетии до 20−25 м/с, а в Кабардино-Балкарии — до 23−28 м/с. Помимо этого, ливни могут вызвать подъем воды в реках до неблагоприятных отметок, а в горах — сход селей малого объема.

В предыдущие сутки в отдельных районах Дагестана, Чечни и Северной Осетии уже отмечались сильные дожди с грозами, а в ряде субъектов СКФО — ливни с градом. Так, вечером на северо-западе Чечни выпал град диаметром 8 мм. Местами по округу порывы ветра достигали 15−23 м/с, а в горных районах Кабардино-Балкарии — до 27 м/с.