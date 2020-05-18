Брянск, , 09:34 — REGNUM Работу предприятий торговли, реализующих непродовольственные товары, проверили межведомственные группы в выходные в Брянске. Проверяющие составили 11 протоколов на магазины-нарушители, сообщает региональный оперативный штаб.

В Брасовском районе Брянска было закрыто три магазина, торгующих мебелью, книжными и канцелярскими товарами, одеждой и обувью. В Володарском районе были обнаружены магазин, реализующий велосипеды, и парикмахерская, в которой одновременно работали два мастера. В Бежицком районе проверяющие закрыли отдел непродовольственных товаров в гипермаркете. В общей сложности было составлено 11 административных протоколов на предприятия торговли, реализующие непродовольственные товары.

Рейды провели представители органов местного самоуправления, регионального управления потребительского рынка и полиции. Было обследовано более 800 объектов потребительского рынка и 11 постоянно действующих ярмарок (рынков).