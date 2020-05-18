Харьков, Украина, , 09:30 — REGNUM В Харькове врачи и водители первой подстанции скорой помощи устроили акцию протеста против условий работы. Об этом сообщило 18 мая издание Strana.ua.

По данным журналистов, медики требуют обеспечить их средствами защиты, а также выдать обещанные надбавки к зарплате. Участники акции жалуются, что руководство запрещает им покидать рабочее место в течение всего 12-часового дежурства, даже на обед.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что руководители учреждений здравоохранения предпочитают не сообщать о случаях заболевания коронавирусной пневмонией среди персонала.

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