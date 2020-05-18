Краснодар, , 09:13 — REGNUM Сотрудники скорой медицинской помощи на Кубани массово жалуются на нарушения при начислении доплат за работу с коронавирусом, СК начал проверки, сообщили в пресс-службе СУ СКР Краснодарского края.

С обращениями о невыплате стимулирующих доплат либо выплате в неполном объёме обратились сотрудники скорой медицинской помощи Кавказского, Усть-Лабинского, Успенского районов и города Краснодара.

«По размещённым в информационном пространстве обращениями территориальными следственными отделами СКР по Краснодарскому краю незамедлительно организованы доследственные проверки. В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения», — сообщили в СКР.

Ранее проверку начали после обращения сотрудников подстанции скорой помощи из Армавира. Часть жалоб подтвердилась, после чего региональными властями было принято решение об увольнении главврача городской больницы Армавира.