Шанхай, Китай, , 09:08 — REGNUM В Шанхае выявлен один новый внутренний случай COVID-19, сообщает 18 мая агентство Синьхуа.

Как сообщили в муниципальной комиссии здравоохранения, вновь заболевшим стал рабочий мигрант из центральной китайской провинции Хубэй, который прибыл в Шанхай 14 мая. Уже 15 мая он добровольно прибыл в медицинское учреждение для проведения серологического теста, после чего у него был выявлен коронавирус.

Он был изолирован в то же день, как у него начали появляться симптомы. Уже 17 мая ему был проведен тест на нуклеиновые кислоты коронавируса, и был получен положительный результат.

Всего 20 человек, находившихся в тесном контакте с заболевшим, были выявлены и помещены под изоляцию. Все места, где бывал пациент, были продезинфицированы. Всего в Шанхае выявлено 326 «импортных» случаев заболеваний, среди них 17 пациентов остаются в госпиталях на лечении. Число местных случаев достигло 340 штук.