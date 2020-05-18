Ульяновск, , 09:03 — REGNUM В Карсунском районе Ульяновской области наградили сотрудников больницы, где ранее произошла вспышка заболеваемости COVID-19, в результате которой ЦРБ закрыли на карантин. Коллектив больницы выступил с предложением об увековечивании памяти скончавшегося коллеги, присвоив ЦРБ его имя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Глава региона Сергей Морозов наградил медицинских работников Карсунской районной больницы за вклад в борьбу с коронавирусом, отметив, что «больница одной из первых приняла на себя этот тяжёлый удар». По последним данным, 85% коллектива вышли на работу после карантина.

«На помощь были мобилизованы финансовые, технические, кадровые ресурсы. В этой борьбе, к моему великому сожалению, мы потеряли врача Владимира Ивановича Фиошина. Чтобы сохранить вечную память об этом герое, мы поддержали инициативу коллектива о присвоении его имени Карсунской районной больнице», — сказал губернатор.

Председатель областной организации профсоюза работников здравоохранения Светлана Свирина отмечает, что сейчас медицинское сообщество выдвинуло инициативу об установке в Ульяновской области памятной композиции в честь медиков, которые сейчас борются с пандемией коронавируса.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее массовое заражение коронавирусом произошло в Карсунском районе, где медицинские работники ЦРБ были отправлены на карантин после обнаружения коронавируса у медицинской сестры. 24 апреля на работу вышли первые 60 работников.

Напомним, в апреле в двух посёлках Карсунского района был установлен карантин. В муниципалитет были командированы врачи и работники скорой помощи из других муниципальных образований, доставлены средства индивидуальной защиты, проводится дезинфекция. В район были стянуты дополнительные медицинские бригады, которые прозвали медицинским «спецназом».

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