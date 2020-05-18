Чэнду, Китай, , 09:00 — REGNUM Роман, вдохновленный борьбой с бедностью в деревни И провинции Сычуань на юго-западе Китая, был опубликован в стране, сообщает 17 мая агентство Синьхуа.

Роман был издан издательским домом Tiandi Press. Его название в буквальном переводе звучит как «Дороги древней придорожной деревни». Книга отражает развитие недоступной этнической деревни из нищеты к умеренности жизни с точи зрения ее дорог к внешнему миру.

Благодаря улучшению транспортной инфраструктуры, местные жители получили возможность выйти на дорогу из нищеты к процветанию при помощи исключительной красоты горного рельефа деревни, этнической культуры и урожая.