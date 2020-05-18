Алма-Ата, Казахстан, , 08:56 — REGNUM Между районами и городами Алма-Атинской области снимут блокпосты, обеспечивающие карантинные меры, сообщили в пресс-службе акимата (администрации) региона.

Блокпосты останутся в местах, неблагополучных с точки зрения распространения коронавируса. В регионе заработают бани, сауны, массажные салоны и другие объекты в сфере услуг.

Кроме того, в Алма-Атинской области откроются небольшие образовательные центры, кружки и дежурные группы в детских садах. Заработают также открытые стадионы до 50 мест.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая в администрации Нур-Султана пригрозили вернуть жесткие карантинные меры ограничения, если жители города продолжат нарушать санитарные требования.

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