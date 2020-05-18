Кейптаун, , 09:01 — REGNUM В Южно-Африканской Республике (ЮАР) за сутки выявили 1 тыс. 160 случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 мая сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

Данный показатель стал самым высоким суточным приростом в стране начиная с марта 2020 года.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране составляет 15 тыс. 515. От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 264 человека. За сутки никто не скончался.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 4 млн 716 тыс. человек.