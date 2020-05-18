Москва, , 08:56 — REGNUM Московская область выполнила все требования Роспотребнадзора, необходимые для начала поэтапного снятия карантинных мер. О ситуации с тестированием и наличием резервного коечного фонда рассказала «Коммерсанту» министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Согласно выдвинутым Роспотребнадзором требованиям, незадействованный коечный фонд должен составлять не менее 50% от норматива, в то время как количество тестов на 100 тысяч человек не должно быть менее 70.

«У нас проводится 100−108 исследований в сутки на 100 тыс. человек, то есть этот критерий мы выполнили», — отмечает чиновник. По словам Стригунковой, коэффициент заражаемости в последние дни составляет 1,01, при необходимых для начала отмены 1,0.

На прошлой неделе, количество свободных коей составляло около 38,5%, через несколько дней этот показатель уже был равен 49,2%, а в настоящее время превышает рекомендованные 50%.

Согласно разработанным минздравом рекомендациям, общий коечный фонд в Московской области должен составлять 15 тысяч коек. «Сейчас у нас развернуто 94% от этого нового норматива, в ближайшие дни мы и его выполним», — выразила уверенность Стригункова, отметив, что среди этого количества 8,6 тысяч «коек с кислородом». Всего в регионе две тысячи пациентов, нуждающихся в дополнительном кислородном обеспечении, поэтому и тут существует резерв.

Всего в Московской области проходят лечение 9,5 тысяч человек с диагнозами «новая коронавирусная инфекция» и «пневмония».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский вирусолог Анча Баранова объяснила, почему на более тяжелых стадиях развития COVID-19 тестирования на вирус SARS-CoV-2 может давать отрицательный результат. По словам ученого, к концу заболевания вируса в организме практически не остается, в то время как активно развиваются вызванные им пневмония, проблемы свертываемости крови и крайне опасные реакции иммунной системы.