Южно-Сахалинск, , 09:07 — REGNUM 32 члена экипажа сахалинского СРТМ «Шикотан» проведут две недели на карантине. В обсервацию рыбаков посадили прямо в рейсе, на борту судна. Всё из-за скрывавшегося от карантина моториста, который летел на остров вместе с заражённым коронавирусом человеком, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко поручил разыскать контактировавшего с заражённым коронавирусом водолазом из Дагестана, который нарушил режим обсерватора, прибыв на Курилы.

Моториста нашли прямо на судне в море. Сейчас капитану выдано предписание: сход на берег экипажу запрещен сроком на две недели.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданин Дагестана прибыл в Южно-Курильск, чтобы работать водолазом. Он нарушил режим обсерватора до того, как пришёл второй результат анализа на коронавирус, показавший положительный результат. За время прогулок по острову водолаз успел пообщаться с большим количеством людей. В Южно-Курильске был введён режим ЧС.