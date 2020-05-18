Гуанчжоу, Китай, , 08:54 — REGNUM Археологические раскопки грузового корабля в «Наньхай №1» (кит. «Южно-Китайское море») времен династии Сун (960 — 1279), как ожидается, завершатся в 2021 году, сообщает 17 мая агентство Синьхуа.

Судно было извлечено со дна в Южно-Китайском море еще в 2007 году. В начале мая «Наньхай №1» был избран одно из десяти крупнейших археологических находок 2019 года. В настоящее время раскопки вышли на финальную стадию. Идет подготовка к изъятию культурных реликвий и ила изнутри корабля.

Из-за более чем 800-летней морской эрозии, коррозии и загрязнения огромным количеством железного конденсата, компоненты корпуса древнего корабля стали очень хрупкими.

«Корпус корабля является самой большой культурной реликвией и самым трудным для сохранения элементом находки. Он похож на смертельно-больного пожилого человека. Поэтому крайне тяжело его спасти, но легко что-то сделать не так», — заявил замдиректора института сохранения и реставрации культурных реликвий при Китайской академии культурного наследия Ли Найшэн.

Корабль был найден в 1987 году в Южно-Китайском море, в 2007 году его удалось спасти и в настоящее время он хранится в Музее морского Шелкового пути на острове Хайлин города Янцзян в провинции Гуандун на юге Китая.

Длина корабля составляет 22,1 метра при ширине 9,35 метра. Археологи считают судно одним из крупнейших и наиболее хорошо сохранившихся времен династии Сун морским торговым кораблем из когда-либо найденных.